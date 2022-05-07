Çiğli Belediyesi'nden "Kadın Kadına" tarihi Kemeraltı gezisi

Çiğli Belediyesi, TARKEM ile gerçekleştirdiği kültür turunda Çiğlili kadınları Kemeraltı'nın tarihi noktalarını gezdirdi.

Çiğli Belediyesi ile TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım A.Ş.) iş birliğinde organize edilen kültür turu Konak Meydanı'nda başladı. İlk olarak, tura katılan Çiğli Belediyesi kadın meclis üyeleri, kadın muhtarlar, Çiğli'de faaliyet gösteren STK'ların kadın temsilcileri ve Çiğli Kent Konseyi kadın meclisi üyelerine TARKEM'in tanıtımı yapıldı. Daha sonra Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün de aralarında bulunduğu heyet rehber eşliğinde Kemeraltı'nın tarihi konak, han ve hamamları ile lezzet noktalarını gezdi.

Başkan Gümrükçü: "Kadınları İzmir'imizle buluşturmaya devam edeceğiz"

Kadınların sosyalleşmesine destek olacak projeler geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Çiğlili kadınların sosyalleşmesi ve yaşadığı kenti tanıması amacıyla düzenlediğimiz ancak Pandemi şartları nedeniyle ara verdiğimiz kültür turlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu çerçevede ilk olarak, güzel İzmir'imizin simgelerinden olan Kemeraltı'nın tarihi mekanlarını ve restoranlarını gezdik. Gezimize sağladığı desteklerinden ötürü TARKEM'e teşekkür ediyorum. Kadınlara ve çocuklara yönelik kültür turlarımızı bundan sonraki süreçte çeşitlendirerek sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.