Çiğli Belediyesinden kadınlara sağlıklı yaşam desteği

Çiğli Belediyesi, kadınları kansere karşı önleyici testler yaptırmaları için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'ne götürüyor.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği uygulama çerçevesinde, Çiğli'de ikamet eden kadınlar ücretsiz olarak meme, kolon ve rahim ağzı kanser tetkikleri yaptırabiliyor.

Smear, mamografi ve kolon kanseri taraması yaptırmak isteyen kadınlar, haftanın iki günü otobüsler ile KETEM'e götürülüyor, gerekli işlemler yapıldıktan sonra tekrar Çiğli'ye getiriliyor. Uygulama çerçevesinde yaptırılan smear testi için 30 yaş, mamografi için 40 yaş, kolon kanseri taraması için de 50 yaş sınırı bulunuyor. Çiğli Belediyesinin bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar, 0232 935 55 35 (45 00) numaralı hattı arayarak randevu oluşturabiliyor.

Başkan Gümrükçü: “Erken teşhis önemli”

Erken teşhisin kanser ile mücadelede hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kadınların belirli bir yaştan sonra kanser tarama testlerini aksatmadan yaptırması gerekiyor. Çiğli Belediyesi olarak, bu konuda kadınlara destek olmak için bir uygulama başlattık. Test yaptırmak isteyen kadınları KETEM'e götürüp getireceğiz. Sağlıklı bir gelecek için tüm kadınları bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.