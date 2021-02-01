Çiğli Belediyesinden kadınlara tam destek

İlk iş olarak, belediye yönetiminde kadınlara daha fazla yer vermeyi amaçlayan Başkan Utku Gümrükçü, 2019 yılında belediye başkan yardımcılığı ve birim müdürlüğü görevlerine yeni kadın isimleri görevlendirdi. Kadınların sorunlarını ve ihtiyaçlarını kurumsal ve sürdürülebilir bir perspektif ile çözüme kavuşturmak için Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasına öncülük etti. Bu uygulamaların yanı sıra kadınların istihdama, sportif faaliyetlere, kültürel aktivitelere ve meslek edindirme kurslarına katılımlarını desteklemek adına projeler geliştirildi. Ayrıca, olası şiddet olaylarına karşı kadınları korumak ve hukuki haklarıyla ilgili bilgilendirmek için kadın dernekleriyle iş birliği yapılarak eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetleri verildi.

Kadın mücadelesine “Amasanga” vurgusu

2020 yılında Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü yarışmasını, tarihsel süreç içerisinde kadın mücadelesinin kaleme alındığı Turan Ali Çağlar'ın “Amasanga" isimli eseri kazandı. Yarışmanın ödül töreni Başkan Utku Gümrükçü'nün de katılımıyla TELE1 canlı yayınında düzenlenerek kadınların eşit hak ve özgürlük mücadelesine vurgu yapıldı.

Kadınların istihdamına destek

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında kadınların maruz kaldığı toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firma ve fabrikalarla iş birliği geliştirdi. Yapılan iş birliği doğrultusunda, meslek edindirme kursları ile çeşitli iş kollarında yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kadınların yerel anlamda istihdama dahil edilmesi sağlandı. Oluşturulan isrehberim.org isimli esnaf destek portalı aracılığıyla kadınların işlettiği küçük esnafların tanınırlığını sağlanarak bütçelerini güçlendirmelerine destek verildi.

Eşitlik endeksinde 6.

İnsani Gelişim Vakfı (İNGEV) tarafından, belediye meclis üyesi kadın sayısı, belediyede görevli başkan yardımcısı ve müdür sayısı, belediyede çalışan kadın sayısı, ilçedeki kadın muhtar sayısı, kadınların evlilik yaşı ortalaması ve ortalama eğitim süreleri baz alınarak yapılan araştırma sonucunda Çiğli, İzmir'den 4 ilçe belediyesinin yer aldığı ilk 10 arasında 6. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Başkan Gümrükçü: “Güçlü kadın güçlü Çiğli”

Toplumsal gelişimin, kadınların aile, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda güçlenmesiyle mümkün olacağını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Göreve gelirken kadınların eşit hak ve özgürlük mücadelesine destek olacak adımları atarak toplumuza öncülük edeceğimizin sözünü verdik. Geride bıraktığımız süreçte de bu doğrultuda birçok hizmeti hayata geçirdik. Pandemi döneminde de devam ettirdiğimiz çalışmalarımıza salgın sonrası hız vereceğiz. Kadınların; tedirginlik duymadığı, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği ve dilediği hayatı yaşayabildiği bir kenti hep birlikte oluşturacağız. Böylece sportif ve kültürel alanlardan sonra kadınlara verilen değer anlamında da İzmir'de parmakla gösterilen bir konuma geleceğiz” dedi.