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Çiğli Belediyesinden miniklere hayvan dostu kitap

Çiğli Belediyesi, çocuklarda hayvan sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla konusu Çiğli’de geçen “Poli ve Ena-Yeni Arkadaşlar Ediniyor” adlı kitap bastırdı.

Çiğli Belediyesi, çocuklarda hayvan sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla konusu Çiğli'de geçen “Poli ve Ena-Yeni Arkadaşlar Ediniyor” adlı kitap bastırdı.


Özellikle pandemi nedeniyle evlerinde daha uzun süre kalan çocukların hem keyifli vakit geçirmelerinin sağlanması hem de çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla, Çiğli Belediyesi tarafından “Poli ve Ena - Yeni Arkadaşlar Ediniyor” adlı kitap bastırıldı. Veteriner Hekim olan Uğur Saatçi tarafından yazılan kitabın resimleri ise Onur Kayarlar'a ait olduğu öğrenildi.



Kitabın konusu Çiğli'de geçiyor


İki arkadaşın hayvanlarla iletişimini anlatan kitabın konusu Çiğli'de geçiyor. Kahramanların Çiğli'de bulunan Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı ile İzmir Kuş Cenneti'ndeki hayvanlarla yaşadıkları maceraların anlatıldığı kitap, aynı zamanda çevre kirliliğine de dikkat çekiyor. Öte yandan, 3 bin adet basılan kitap Çiğli'de yaşayan çocuklara dağıtılmaya başlandı.



"Can dostlarımızın yaşam haklarına saygı duymalıyız"


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, küçük yaşlarda edinilen kitap okumanın önemine değinerek, "Çocuklarda kitap okumayı özendirmek istiyoruz. Bu amaçla çocuklar için kitaplar bastırdık. Son kitabımız hayatı birlikte yaşadığımız can dostlarımızı anlatıyor ve aynı zamanda hayvanlarla ilgili farkındalık oluşturuyor. Onların yaşamı en az bizim yaşamımız kadar önemli. Yaşamı paylaştığımız her canlıya önem vermeliyiz. Hayvanları sevmeli ve yaşam haklarına saygı duymalıyız. Çocuklarımız okudukça, dünya tüm canlıların huzur ve mutlulukla yaşayacağı bir yer olacaktır" dedi.

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