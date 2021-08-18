Çiğli Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği

Çiğli Belediyesi, 6 Eylül'de başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi anlamlı bir uygulamaya imza attı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün organize ettiği çalışmalar kapsamında, Çiğli'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerine kırtasiye desteğinde bulunulacak.

Kırtasiye desteğinden yararlanmak isteyen ailelerin, 27 Ağustos 2021 tarihine kadar Çiğli Belediyesine başvuruda bulunabileceği, yapılan başvuruların detaylı olarak incelendikten sonra kırtasiye malzemelerinin okullar açılmadan önce öğrencilere teslim edileceği belirtildi.

Başkan Gümrükçü: “Her zaman yanlarındayız”

Öğrencilerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, eğitim sitemine temel yaklaşımımız ilçemizdeki tüm öğrencilerin eşit ve kaliteli şartlarda eğitim alabilmesidir. Bu kapsamda, okullarımızın fiziki ihtiyaçlarından, güvenliğinden ve hijyeninden tutun da öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını unutmadık. Okullarında gerekli olan malzemeleri biz onlar için temin edeceğiz. Öğrencilerimizin tüm konsantrasyonunu derslerine vermesi ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi adına her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.