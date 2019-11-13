Çiğli Belediyesinden okullarda 'Çevre ve Atık Yönetimi' eğitimi

Çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çalışmaları ile dikkat çeken Çiğli Belediyesi, çocukları çevre ve doğa konusunda bilinçlendirmek adına 'Çevre ve Atık Yönetimi' konusunda eğitimlerini Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ortaklığıyla yürütüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Çiğli Fen Lisesine konuk olarak öğrencilerle buluştu. Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından öğrencilere; ambalaj atıkları, atık yağlar, atık piller ve elektronik atıkların geri kazanılmasının önemi anlatıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, çevre konusunda daha bilinçli nesiller yetişmesi amacıyla eğitimlere devam edeceklerini söyledi. Gümrükçü, "Dünyanın her tarafında doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilip, kirletildiğini görüyoruz. Bunun önüne geçmek için sivil toplum kuruluşları mücadele ediyor; ama bu konu sadece onlara bırakılacak bir konu değil. Hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Çiğli Belediyesi olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İşimiz sadece çöp toplamak ya da sokakları temizlemek değil. Bundan daha önemlisi çevre bilincinin oluşmasını sağlamak. Bunun içinde çocuklara yönelik eğitimlerimize devam ediyoruz. Çevre eğitim etkinliği ile farkındalık oluşturmak istiyoruz. Gelecek nesillere ancak bu şekilde daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Atıklar da bir değerdir. Geleceğine sahip çıkmak isteyen çocuklar, atıklarına da sahip çıkmalıdır. Biz de geleceğimize değer katacak çocuklarımıza, görsel materyaller ve videolarla çevre eğitimi veriyoruz. Amacımız; öğrencilerin çevre konusunda bilgilenmeleri ve çevre problemlerinin çözümüne katkı sağlamalarıdır. Bu anlayışla öğrencilerimize yönelik eğitimleri çok önemsiyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlarda aşılarsak, geleceği de garanti altına almış oluruz. Çevreye zarar veren, gelecek kuşaklara da zarar verir. Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar bütün okullardaki öğrencilere eğitim vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.