Çiğli Belediyesinden "sosyal mesafeli" tiyatro

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir ara verilen kültür-sanat etkinlikleri, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alındığı "Çöp Tenekesi" oyunuyla Çiğlili sanatseverlere perdelerini açarak başladı.

Vatandaşların ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılarak içeri alındığı, sosyal mesafe gözetilerek oturma düzeninin ayarlandığı etkinlik, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda düzenlendi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, ilk gösterimi çocuklarla birlikte izledi. Etkinlik ilk olarak Çiğli Belediyesi tiyatro ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Deneme Sahnesi oyuncularının rol aldığı çocuk ve yetişkin oyunlarıyla başladı. Daha sonra Yüksel Ünal'ın "Çöp Tenekesi" isimli tek kişilik gösterisi sahnelendi. Oyunlar, uzun süredir kültürel etkinliklerden ayrı kalan Çiğlili sanatseverler tarafından büyük alkış topladı.

Etkinliğe katılacak sanatseverlerin sağlığını korumak adına her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Başkan Gümrükçü, "Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun süredir kültürel etkinliklerimize ara vermiştik. Tedbirli olarak etkinliklerin yapılabileceğini kararlaştırdık. Bu doğrultuda salonumuzu etkinlik öncesinde dezenfekte ettik. Oturma düzenini sosyal mesafeye göre ayarladık. Girişlerde maske kontrolü ve ateş ölçümü yaptık. Oldukça keyifli bir akşam geçirdik. Etkinliğe olan ilgi gösterdi ki Çiğli tiyatroyu çok özlemiş. Vatandaşlarımız 29 Ekim'e kadar devam edecek etkinliklerimizin biletlerini kültür müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edebilirler. Sağlığımızdan olmadan sanattan da geri kalmadan etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.