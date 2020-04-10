Çiğli Belediyesinden temassız numune kabini üretimi

Korona virüs şüphesiyle hastanelere yapılan başvuru sayısı her geçen gün hızla artarken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Korona virüs ile mücadeleye destek sağlamak amacıyla daha önce maske, yüz siperliği, entübe kutusu ve solunum cihazı ventilatörü üretiminin yapıldığı Çiğli'de, sağlık emekçilerinin sağlığını korumak adına tasarlanan biyolojik örnek alma kabinlerinin de üretimine başlandı.

Kabinler hastanelere dağıtılmaya başlandı

Üretilen temassız numune kabini sayesinde, sağlık emekçileri virüsten korunması sağlanacak. Projenin ilk etabında üretilen kabinler, Başkan Gümrükçü tarafından İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök'e teslim edildi. Kabinler Dr. Sürenkök'ün tespit ettiği ihtiyaç duyulan hastanelere dağıtılmaya başlandı.

Gümrükçü: “Sağlık emekçilerimize desteğimiz sürecek”

Temassız numune kabininin, görevli sağlık emekçilerini Covid-19 virüsünden korumak ve hasta güvenliği sağlamak gibi önemli işlevler üstlendiğini belirten Başkan Gümrükçü, “Korona virüs şüphesiyle hastanelere giden kişiler, bu numune kabinine alınacak ve izole edilmiş delikler sayesinde herhangi bir temas gerçekleştirilmeden örnekleri alınacak. Böylece hem sağlık çalışanları hem de hastanede bulunan diğer vatandaşlar virüs bulaşma tehlikesinden korunmuş olacak” dedi.

Dr. Fatih Sürenkök: “Gösterdikleri dayanışma bizlere güç veriyor”

Başkan Utku Gümrükçü'yü makamında ziyaret eden İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök, “İzmir'deki hastanelerde görev yapan, üyemiz olan yaklaşık 8 bin 500 ve üyemiz olmayan 7 bin 500 hekim arkadaşımızın yanı sıra sağlık ordusunun en önemli paydaşları hemşire, anestezi teknisyeni ve diğer personellerden oluşan 30 bin kişiyle korona virüs salgınına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Maske ve yüz siperliklerinden sonra yine Çiğli Belediyesi tarafından sağlık emekçilerimizin daha az enfekte olması adına üretilen temassız numune kabinlerini teslim aldık. İzmir Tabip Odası adına, sürecin başından itibaren çok güçlü bir dayanışma örneği gösteren Utku Başkana, Çiğli Belediyesi emekçilerine ve Çiğli halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.