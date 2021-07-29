Çiğli Belediyesinden üniversite adaylarına tercih danışmanlığı

Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), her yıl olduğu gibi bu yılda üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gençlerin doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla 5-13 Ağustos tarihleri arasında Tercih Danışmanlık Günleri düzenleyecek. Alanında uzman öğretmen kadrosuyla, adayların tercih maratonunda en iyi ve doğru seçimi yapabilmeleri adına misafirler eski belediye binası 4. katta ağırlanacak.

Başkan Gümrükçü: “Geleceklerini planlıyoruz”

Gençlerin, gelecekleriyle ilgili en doğru kararı vermeleri adına danışmanlık hizmeti sağladıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Her yıl YKS açıklandığında gençlerimizde ve ailelerinde büyük bir heyecan başlıyor. Bizde bu heyecanının bir parçası olmak ve gençlerimizin geleceklerini doğru şekillendirmelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak adına ÇİBEM bünyesinde danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bu yılda 5-13 Ağustos tarihleri arasında gençlerimizi eğitim merkezimizde ağırlayacağız. Çiğlimizden üniversiteye uğurladığımız tüm gençlerimiz bizim gurur kaynağımız” dedi.