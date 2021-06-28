Çiğli Belediyesinden üniversite öğrencilerine burs desteği

Çiğli Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesinin startını verdi. Çiğli Belediyesinin koordinatörlüğünde sivil toplum kuruluşları ve esnafların katkılarıyla başlatılan proje kapsamında, ilçedeki muhtarlar ve apartman yöneticileriyle bir araya gelindi. Akvaryum Kafe Restoran'da düzenlenen toplantıda Başkan Gümrükçü, projenin detayları ve hedefleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Aylık 300 TL destek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında, bir yandan muhtarlar ve apartman yöneticileri ile toplantılar yapılırken, bir yandan da burs desteği verilecek öğrencilere yönelik detaylı araştırmalar devam ediyor. Proje doğrultusunda, burs için gerekli bütçeyi oluşturan apartmanın yöneticileri ile şeffaf değerlendirmeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler bir araya getirilecek. Böylece, projeye destek veren gönüllü vatandaşlar, aylık 300 TL olarak planlanan ödemeyi direk öğrencilerin hesabına yatıracak.

Başkan Gümrükçü: "Gençlerimiz gülümseyecek"

Aydınlık yarınlara özlem duyan eğitim sevdalıları ile birlikte birçok üniversite öğrencisine destek olacaklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Başlattığımız sosyal sorumluluk projesiyle ilçemizde ikamet eden veya ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Katip Çelebi Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencilerine burs sağlayacağız. Projemizde, esnaflarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına olduğu kadar Çiğlili hemşehrilerimize de önemli görevler düşüyor. Proje kapsamında muhtarlarımız ve apartman yöneticilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Projemizi büyüterek eğitime susamış aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize destek olacağız” dedi.