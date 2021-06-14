Çiğli Belediyesine 1 milyon TL'lik ambulans bağışı

İzmir'de, bir sivil toplum kuruluşu tarafından Çiğli Belediyesine bağışlanan 1 milyon TL değerindeki tam donanımlı ambulans törenle teslim edildi.

İzmir'de, bir sivil toplum kuruluşu tarafından bağışlanan tam donanımlı ambulans için Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde teslim töreni düzenlendi. 1 Milyon TL'lik ambulans bağışının teslim töreninde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bir yılda yaklaşık 5 bin vatandaşa hasta nakil hizmeti sunduklarını ifade etti.

Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, yıllardır tedavi veya muayene olmak için sağlık kurumlarına gitmesi gereken; ancak ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza tam donanımlı ambulans ve sağlık ekibimizle birlikte hasta nakil hizmeti sağlıyoruz. Mevcut ambulansımızın emekliye ayrılma zamanı gelmişti. Çiğli, Ankara ve Güney Kore'deki Rotary kulüplerinin bağışlarıyla 1 milyon TL değerindeki ambulansı belediyemize bağışladılar" dedi.