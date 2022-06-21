Çiğli Belediyesi'ne, Avrupa'dan gümüş madalya

Çiğli Belediyesi Vücut Geliştirme Sporcusu Mustafa Çiçekdağ, Makedonya'da gerçekleştirilen IFBB Diamond Cup-Herkules Grand Prix Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olarak Türkiye'ye gümüş madalyayı kazandırdı.

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde birçok sportif branşta bireysel ve takım olarak önemli başarılara imza atan Çiğli Belediyesi, Türkiye'ye bir gurur daha yaşattı. Çiğli Belediyesi Vücut Geliştirme Sporcusu Mustafa Çiçekdağ, 15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında Makedonya'da düzenlenen IFBB Diamond Cup - Herkules Grand Prix Şampiyonasında mücadele etti. Men's Physıque 175 cm üstü Büyük erkekler kategorisinde yarışan Mustafa Çiçekdağ, Avrupa 2.'si olarak Türkiye'ye gümüş madalya ile döndü.

Başkan Gümrükçü: “Gurur verici”

Sportif yatırımların karşılığını almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kısa ve uzun vadeli sportif planlama ve yatırımlarımızın güzel sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Vücut geliştirme sporcumuz Mustafa Çiçekdağ, Makedonya'da düzenlenen şampiyonada Çiğlimize ve ülkemize yakışır bir mücadele verdi. Avrupa ikincisi olarak hepimizi gururlandırdı. Bu tür başarıları günlük değerlendirmenin yanı sıra gençlerimizin spora yönelmesini teşvik etme noktasında kıymetli buluyorum. Çiğli Belediyesi olarak, çok daha fazla Türk gencinin Avrupa'da ve dünyada ülkemizin bayrağını gururla temsil etmesi adına spora ve sporcuya desteğimiz sürecek” diye konuştu.

Mustafa Çiçekdağ: “Sporda Çiğli markası oluşuyor”

Şampiyona ile ilgili değerlendirmelerde bulunan vücut geliştirme sporcusu Mustafa Çiçekdağ, “Makedonya göçmeni bir yurttaş olarak Makedonya Üsküp'te yarışmak farklı ve güzel bir tecrübeydi. Utku Gümrükçü başkanımız öncesinde ve şampiyona esnasında daima yanımda oldu. Manevi olarak hep güçlü hissettirdi. Şampiyonada elimden gelenin en iyisini yapmaya özen gösterdim. Ülkemize ikincilikle döndük. Ülkemizi ve yaşadığım kent olan Çiğli'yi uluslararası mecrada temsil etmekten dolayı gururluyum. Yarışmaktan büyük keyif aldım. Bundan sonra eylül, ekim ve kasım aylarında düzenlenecek Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonaları için çalışmalarımız ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.