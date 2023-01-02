Çiğli Belediyesine girmek isteyen şüphelinin üzerinden satır ve bıçak çıktı

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Başkan Gümrükçü olayı sosyal medya hesabındaki paylaşımla duyurdu.

Olay 31 Aralık günü Çiğli Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İ.K. adlı bir kişi saat 16.40 sıralarında bir sırt çantasıyla binaya girdi. Çantasını-ray cihazından geçirmeden asansöre yönelen kişi, güvenlik görevlisinin ikazıyla karşılaştı. Güvenlik görevlisinin ikazlarına kulak asmadan asansöre gitmeye devam eden kişi, görevli tarafından durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede polis ekipleri binaya gelirken İ.K. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen İ.K.'nın sırt çantası içinden satır, bıçak, çekiç ve ceketinin kol kısmına gizlediği şiş gibi kesici ve delici aletler çıktı.

Başkan Gümrükçü: "Bizi halk seçti, halk korur"

Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Şiddet dilini çekinmeden yaygınlaştıranlar, topluma nefret tohumları ekiyor. Yeni yılı kutlama bahanesiyle Belediyemize gelen bir şahsın üzerinden çıkanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermiyor mu? Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın dikkati ve polis memurlarının zamanında müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilmiş. Şahsı tanımam, onun da beni tanıdığını düşünmem. Belediye emekçilerimize bir şey olmaması tek tesellim. Kurumda çalışan bir arkadaşımıza dahi zarar gelirse hesabını sorarım. Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur" ifadelerine yer verdi.

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin ayrıca değişik suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da öğrenildi.