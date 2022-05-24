Çiğli Belediyesinin iklim değişikliği ve sıfır atık mücadelesi sürüyor

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde hayata geçirdiği doğa dostu hizmet ve projelerle öne çıkan Çiğli Belediyesi, çocukların iklim değişikliği ve sıfır atık konularında bilinçlendirilmesine yönelik seminer düzenledi. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğünün organize ettiği seminerde, ilçe sınırları içerisinde yer alan İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu, TOKİ İlkokulu, Balatçık İlkokulu, Maltepe İlkokulu ve Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören eTwinning kullanıcısı 350 öğrenciye iklim değişikliği, sıfır atık ve ambalaj atıkları konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Başkan Gümrükçü: “Doğanın doktoru hepimiziz”

Doğa dostu bir yaşam sürmek için hep birlikte hareket etmek gerektiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Doğaya verdiğimiz zarar geleceğimizi ciddi anlamda riske atmış durumda. Denizleri, ormanları, havayı ve diğer doğal kaynaklarımızı korumak için daha fazla geç kalmadan topyekûn bir mücadele başlatmalıyız. Çiğli Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte bu mücadeleye yerelden bir ışık yakmak istiyoruz. Bu doğrultuda bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Unutmamız gerekir ki; doğanın doktoru bir başkası değil hepimiziz” diye konuştu.