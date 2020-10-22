Çiğli Belediyesinin kadrolu işçileri için mutlu son

Çiğli Belediyesi ile Disk Genel-İş 8 No'lu Şube arasında, kadrolu işçileri ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) törenle imzalandı. Sözleşmeyle, kadrolu işçilerin ücretlerinde yüzde 14 oranında artış sağlandı.

Çiğli Belediyesinin kadrolu işçilerini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS), Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş Sendikası 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin tarafından belediye meclis salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşmeye göre, kadrolu işçilerin ücretlerinde yüzde 14 oranında artış sağlandı.

Törende konuşan Başkan Utku Gümrükçü, "Şirket işçilerimizden sonra kadrolu işçilerimizin toplu sözleşmesini imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyede çalışan kadrolu işçilerin sayısı az; ama en eski çalışanlarımız onlar. Şirket işçilerimize verdiğimiz Halkkart kadrolu işçilerimize de verilecek. Sosyal haklarını Halkkart üzerinden ödeyeceğiz. Çiğli halkı ve belediye işçileri olarak DİSK'in gözünün üzerimizde olması hem bize yanlış yaptırmaz hem de ürettiğimiz mücadele ruhu Çiğli'ye yansır. Çiğli aslında emek ve alın teri ile özdeşleşmiş bir şehirdir. Burada DİSK'in temsil ettiği değerler ile Çiğli'nin buluşması söz konusu. Biz burada pastamızı büyütelim; ama hep birlikte bölüşelim, vatandaşımıza da en iyi hizmeti verelim" dedi.

Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener de, "Gerçek yönümüzü çizen demokrasi mücadelesidir. Bunun içinde bize bu yolda omuz veren, bizi destekleyen ve bizimle yol yürüyen başta Utku Gümrükçü Başkan'a teşekkür ediyoruz ve bu yolda birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiyoruz. Hepimiz aynı ipte yürüyoruz" diye konuştu.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, “Çiğli'de birlikte yol alabilmenin koşuları oluştu. Çiğli emek kentidir. Emeğe nasıl sahip çıkıyorsak, demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyete de sahip çıkıyoruz. Karanlıktan aydınlığa giden yolda yol arkadaşı olarak hep birlikte mücadelemizi sürdürelim” şeklinde aktardı.