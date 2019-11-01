Çiğli Belediyespor'dan 'Pembe Top Sahada' kampanyasına destek

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyespor Asbaşkanı Deniz Çıtak ve yöneticileri ile birlikte meme kanserinde erken tanı farkındalığın önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Pembe Top Sahada" kampanyasına destek oldu. Çiğli Belediyespor Kulübüne pembe top kazandıran kulüp yöneticileri de, tüm basketbol okullarındaki ilk maçları pembe top ile başlattı. Kampanyaya yöneticilerin yanı sıra belediyespor sporcuları da büyük ilgi gösterdi.

Başkan Utku Gümrükçü, sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan 'Pembe Top Sahada' projesine biz de kulüp yöneticilerimiz ile birlikte destek oluyoruz. Sporcularımızda da farkındalık oluşturmak için ilk basketbol spor okullarındaki ilk maçları pembe top ile başlattık. Kanserde erken tanı önemli, ayrıca spora erken yaşta başlanması da çok önemli. Yöneticilerimizle bunlara dikkat çekmek istedik” dedi.

Çiğli Belediyespor Asbaşkanı Deniz Çıtak da, kampanyaya tüm kulüp yöneticileri ve sporcuların sahip çıktığını kaydederek, “Kanserde erken tanının çok önemli olduğunu biliyoruz. Meme kanseri için başlatılan ve ülke çapında büyük ilgi uyandıran bu kampanyaya kulüp olarak destek oluyoruz. Pembe top ile hem sporcularımızın hem de ailelerinin dikkatlerini bu yöne çektik” diye konuştu.