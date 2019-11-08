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Çiğli Belediyespor'dan tarihi başlangıç

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Lig hedefiyle çıktığı 2019-2020 sezonuna başlangıç yapan Çiğli Belediyepor, 155 takımın mücadelede ettiği TFF Bölgesel Amatör Lig'de oynadığı bütün maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çiğli Belediyespor bu hafta kendi sahasında oynayacağı zorlu Beşyüzevler derbisine hazırlanıyor.



Bölgesel Amatör Lig 10. gurupta mücadele eden Çiğli Belediyespor, 7. hafta mücadelesinde çıktığı İzmir derbisinde İzmirspor'u deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla geçerek, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılan tek takım oldu. 21 puanla grup liderliğini sürdüren Çiğli Belediyespor bu hafta İstanbul takımı olan ve grupta 16 puanla üçüncü sırada yer alan Beşyüzevler Spor Kulübü ile kendi sahasında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.



Takımımız gurur kaynağımız


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü; yönetim, taraftar ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını ifade ederek, “Öncelikle çıktıkları tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak gurur kaynağımız olan takımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Verdikleri mücadele ile gurur kaynağımız oldular. Şimdiden kentimizde şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladılar. Maddi ve manevi her türlü desteğimizle takımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve sezon sonunda hayalini kurduğumuz Lig yolunda şampiyonluk şarkılarını hep birlikte söyleyeceğiz” dedi.

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