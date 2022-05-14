Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali coşkuyla başladı

İzmir'de, Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivaline katılmak için kente gelen Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrovo-Rostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski ve Stumıca Belediye Başkanı Kostadın Kostadınov ile Kuzey Makedonyalı devlet yetkilileri, iş insanları ve sanatçıların aralarında bulunduğu heyeti makamında ağırladı.

Meslek odaları ve sanayicilere ziyaret

Başkan Utku Gümrükçü, Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanlığı temsilcileri, milletvekilleri ve iş insanlarıyla birlikte İzmir Ticaret Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odasını ziyaret etti. Başkan Utku Gümrükçü, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, ileriye dönük hayata geçirilecek ekonomik iş birliği hakkında görüşmelerde bulundu.

Dostluk maçının başlama vuruşu Gümrükçü'den

Kuzey Makedonyalı heyetle birlikte Çiğli Atatürk Stadına giden Başkan Gümrükçü, Maltepe Spor Kulübü ve Çiğli Belediyespor Masterler Karması ile İzmir Makedonya Göçmenleri Masterler Spor Kulübü arasında oynanan dostluk maçının başlama vuruşunu yaptı. Gümrükçü ve Kuzey Makedonyalı heyet, dostluk maçını izlemeye gelen çocuklara futbol topu hediye etti. Dostluk karşılaşmasının ardından Kuzey Makedonya heyeti ile festival alanına geçen Başkan Gümrükçü, festival alanını dolduran İzmirliler ile birlikte Kud Todor Janev Chashka Folklör Ekibinin halk oyunları ve dans gösterilerini izledi. Festivalin ilk günü Kuzey Makedonyalı sanatçılar Blagoja Grujovski, Andrijana Alacki, Elena Veleska ve Stefçe Stojkovski'nin sahne aldığı konser ile sona erdi.

Gümrükçü: “Çiğlimizi Balkanlara taşıdık”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Gümrükçü, “Bu akşam Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını aşarak Çiğli'mizi Balkanlara taşıdık. Balkanlarda yaşayan hemşehrilerimiz ile Çiğli'de yaşayan Balkan göçmeni yurttaşlarımızı bir araya getirmek ve ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyorduk. Bu doğrultudaki ilk büyük adımımızı kardeş belediyemiz olan Çaşka Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz festivalle attık. Bu güzel ve anlamlı birlikteliğe sağladığı katkılardan ötürü Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski başta olmak üzere festivale katılan ekipleri evlerinde misafir edecek Maltepe ve Yeni Mahalle sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizde ülkemizin dört bir yanından olduğu gibi Balkanlardan da birçok yurttaşımız yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti Çiğli İlçe Başkanları da bugün aramızda. Çiğlimizin güzelliği de bu birlikteliğinden geliyor. Umarım iki ülke yetkililerinin katkılarıyla bu festival uzun yıllar çok daha büyük bir coşkuyla Çiğlimizde düzenlemeye devam eder” diye konuştu.

Goran Stajanovski: “Umarım uzun yıllar devam eder”

Konuşmasına Utku Gümrükçü'ye teşekkür ederek başlayan Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski de, “Bu festivali Başkan Utku Gümrükçü ile başlattık. Festival, iki ülke halkının birbirini daha iyi tanımasına katkı sağlayacağını yürekten inanıyorum. Çok güzel bir günü geride bıraktık. İzmir ve Çiğli halkına festivalimize katıldıkları için teşekkür ederim. Umuyorum ki bu festival uzun yıllar devam eder” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.