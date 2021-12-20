Çiğli Kaklıç'ta sanat buluşması

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kaklıç'ta bulunan Ekin Erman Atölyesi'nde sanat üreticileriyle bir araya gelerek Kaklıç Sanat Köyü Projesi ve atölyenin hali hazırda devam eden çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kültür sanat alanındaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü Çiğli'de, Başkan Utku Gümrükçü Ekin Erman Atölyesi'ni ziyaret ederek heykeltıraş Ekin Erman, seramik sanatçıları, mimar ve ressamlardan oluşan sanat üreticileri ile kahvaltı yaptı. Atölyenin ihtiyaçları ve devam eden çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Gümrükçü, Kaklıç Sanat Köyü Projesinin 2022 yılı hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Gümrükçü: “2022'de Çiğli'yi güzel şeyler bekliyor”

Kültür sanat alanındaki çalışmalarını yeni yılda çeşitlendirerek devam ettireceklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla her türlü kültürel aktiviteyi Çiğlili hemşehrilerimizle buluşturmak adına gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde örneği bulunan Sanat Köyü Projesini Kaklıç Mahallemizde hayata geçirmek istiyoruz. Sahip olduğu doğal güzellikler ve kent merkezine yakınlığıyla ender bulunan yerleşim yerlerinden olan Kaklıç'ı tarım ve hayvancılık alanlarının yanı sıra kültürel anlamda da bir üretim merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Çiğlimizin önemli sanat üretim merkezlerinden olan Heykeltraş Ekin Erman'ın atölyesinde sanat üreticileri ile bir araya geldik. Kaklıç'ı bir sanat köyü yapma noktasında yeni yılda atacağımız adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bu hedefimizi gerçekleştirdiğimizde hem Kaklıçlı hemşehrilerimizin yaşam standardını yukarı çekeceğiz hem de Çiğlimizi kültür sanat anlamında bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz” dedi.

“Kaklıç, ekolojik-tasarım mekanı olacak”

Tarımsal ve sanatsal üretimin harmanlandığı bir üretim modelini hayata geçirmek istediklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Kaklıç'ta geleneksel yöntemlerle üretilen süt ve süt ürünleri, bölgenin doğal bitkisi olan deniz börülcesi ve Kaklıç ekmeğinin artizan organik ürünler olarak çeşitlendirilmesi ve tanıtılıp pazarlanması gibi çalışmalar planlıyoruz. Kaklıç'ı organik artizan gıda ürünleri ile birlikte bölgede yaşayan sanatçılarımızın ürettiği özel tasarım sanat ürünlerinin de sergilenip satılabileceği bir ekolojik-tasarım mekanı haline getirmek istiyoruz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.