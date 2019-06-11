Çiğli kıyıları pırıl pırıl

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, Çevre Haftası nedeniyle dünyada ve ülkemizde yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek için Çiğli Sasalı'da bulunan Homa Dalyanı'nda başlatılan kıyı temizliği çalışması geniş katılımla gerçekleştirildi. Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmasını isteyen Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü, kıyı boyunca ekiplerle birlikte çöp topladı.

Sasalı'da bulunan Homa Dalyanı kıyıları, başta Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olmak üzere çevreye gönül vermiş 300 kişilik ekip tarafından temizlendi. Bir kısmı Çiğli'de bulunan Gediz Deltası içinde kalan İzmir Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı kıyılarında, Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde düzenlenen temizlik kampanyası tüm çevrelerden destek gördü. Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, ilkokul öğrencileri, ÇEVKO, CHP Çiğli ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve gönüllü vatandaşlar çöp topladı. Kuş adlarını taşıyan 22 grup oluşturuldu, gruplar 2 saat boyunca sahili pırıl pırıl yaptı.

Çevre temizliği hareketinin başlangıç noktası İzmir Kuş Cenneti ziyaretçi merkezi oldu. Çiğli Belediyesi personeli, gönüllü vatandaşlar otobüslerle toplanma noktasına geldi. Tüm gönüllüler önce Gediz Deltası hakkında slayt eşliğinde detaylı bilgi aldılar. Ardından her biri bir kuş ismini alarak oluşturulan onar kişilik 22 ekip, temizlik yapmak üzere Homa Dalyanı kıyılarına geçti.

Çevre gönüllüleri sahil boyunca çöp toplama seferberliğine girişerek, çöpten arındırılmış bir sahil manzarası görmek için canla başla çöp topladı. Çiğli Belediyesi yelekleri giyen ve eldiven takan gönüllüler, yaklaşık iki saat boyunca kıyıları karış karış temizledi. Kıyıdan en çok plastik su şişeleri, poşetler, balıkçı ağları, araba lastikleri, metal ve plastik atıklar toplandı. Etkinlik kapsamında gruplar arasında yarış yapıldı. En çok çöp toplayan Kırlangıç, Doğan ve Turna gruplarına kupa ve hediyeler verildi. Ayrıca temizlik çalışmasına katılanlar arasında yapılan çekilişle 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Eldiven takarak çöp toplama yarışına katılan Başkan Utku Gümrükçü, İzmir Kuş Cenneti'nin dünyadaki en önemli kuş cennetlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Kuş Cennetinin içerisinde 60 binden fazla kuş türü barınıyor. Balıkların yetişme alanı olan Homa Dalyanı var. UNESCO Dünya Mirası listesine alınma çabası var. Biz de Çiğli Belediyesi olarak Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmasını destekliyoruz. Bu yaptığımız çalışma hem doğa bilincini geliştirme hem bu dalyanın ve bölgenin temizliğini sağlama, hem Çiğli'nin kendini tanıtması, hem de İzmir Kuş Cenneti ile ilgili İzmir'in ve Türkiye'nin bilgi sahibi olmasını içeren geniş bir çalışmadır. Çiğli Belediyesi bu çalışmayı yıllardır yapıyor; ama biz bu yıl ve bundan sonra İzmir'de ve Türkiye'de bulunan tüm doğa ve çevre aktivistlerine bu çalışmayı açarak daha da genişleteceğiz ve yaygınlaştıracağız. Bu bölgenin dünya mirası listesine alınması Çiğli Gediz Deltası ve İzmir için yaşamsal öneme sahip. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu çalışmanın içinde olduğunu biliyoruz. Biz de onunla birlikte el ele bu işi hep gündemde tutacağız. Hem de bir kampanya ile büyüteceğiz” dedi.