Çiğli kıyılarında detaylı temizlik: 350 kişi 4 ton çöp topladı

Çiğli Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Sasalı Kuş Cenneti Homa Dalyanı'nda geniş katılımlı kıyı ve deniz temizliği etkinliği düzenledi. Etkinlikte, 350 kişi 4 ton çöp topladı.

Çiğli Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu çerçevede, Sasalı Kuş Cenneti Homa Dalyanı'nda kıyı ve deniz temizliği düzenlendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün organize ettiği etkinliğe; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Çiğli Kent Konseyi yönetimi, ATA Sanayi yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yöneticileri, öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar katılım gösterdi.

Flamingo, Turna, Karabatak, Atmaca, Kartal ve Doğan isimli gruplara ayrılarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sonucunda, 1 ton 800 kilogram karışık ambalaj ve 2 ton çöp toplandı. Çiğli Belediyesisi tarafından daha önce düzenlenen “Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama” yarışmasının ödülleri de Homa Dalyanı'nda verildi.

ÇAK dalgıçları deniz dibini temizledi

350 kişilik ekiple birlikte temizlik çalışmalarına katılan Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekibinde yer alan dalgıçlar, deniz dibinden; lastik, plastik, cam, metal, buzdolabı, şemsiye ve balık ağı gibi atıkları çıkardı.

Başkan Gümrükçü: “Homa Dalyanı'nı yaşatacağız”

Kıyı temizliği etkinliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “İzmir Körfezi'nde yer alan beş dalyandan günümüze kadar varlığını sürdüren Homa Dalyanı, yaklaşık 40 bin hektarlık alana sahip Gediz Deltası'nın güneyinde ilçemiz sınırları içerisinde yer alıyor. Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizin en önemli doğal değerlerinden olan Homa Dalyanındaki biyolojik çeşitliliği ve canlı popülasyonunu korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün öncülüğünde her sene olduğu gibi bu yılda kıyı temizliği etkinliği düzenledik. Her yaştan vatandaşımızın katılımıyla kıyı şeridini boydan boya temizledik. Arama kurtarma ekibimizde yer alan dalgıçlarımız deniz dibindeki atıkları topladı. Homa Dalyanı'nın mevcut kaynaklarını korunmak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, bozulan alanları yeniden restore etmek, alandaki kirlilik seviyesinin aşağıya çekmek, sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri için gerekli şartları oluşturmak amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışarak, tüm dünyada ender rastlanan bu doğal değeri Çiğlimizin gelecek nesillerine taşıyacağız” ifadelerini kullandı.