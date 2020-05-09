Çiğli parklarında çim ve bitkilere özel bakım

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü daha yeşil ve sağlıklı parklar için çim alanlar ve bitkilere özel bakım yapıldığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte belediye sınırlarında bulunan tüm parklarda, hastalık ve zararlılardan korunmak amacıyla periyodik bakım çalışmaları hız kazandı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle dinlenme, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasak olduğu parkların canlılığının korunması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmaları artırdı. Ekipler Çiğli'deki parklarda ilaçlama ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda çim alan ve bitkilerde hem bitki zararlısı böceklere karşı ilaçlama hem de artan sıcaklıklarda bitkilerin dayanıklılığını artırmak için özel bakım ve gübreleme işlemi yapılıyor.

Başkan Gümrükçü: “Parklarımızı gerçek sahiplerine hazırlıyoruz”

65 yaş üstü vatandaşların hafta sonu, çocuk ve gençlerin ise hafta içinde evlerinden çıktıklarında parklara gidebileceklerine dikkat çeken Başkan Gümrükçü, gerçek sahiplerini bekleyen park ve yeşil alanlara bakım ve ilaçlama çalışmalarının artarak devam ettiğini söyledi. Başkan Gümrükçü, “Parkların eskisinden de bakımlı ve yeşil olması için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Parklarımız halkımız tekrar geldiğinde yemyeşil ve bakımlı olmaya devam edecek. Parklarımızda haşere ve zararlı bitki böceklerine karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca sıcaklıklar da arttığından bitkilerimizin dayanıklılığını artırmak için gübreleme ve özel bakım yapıyoruz. Güzel ve sağlıklı günlerde 7'den 70'e tüm halkımızın yeniden parklarda buluşmasını bekliyoruz” dedi.