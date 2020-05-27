Çiğli ve Gaziemir'e de seyyar maskematik

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı seyyar maskematik uygulamasını Çiğli ve Gaziemir'e de taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için başlattığı maskematik uygulamasını yaygınlaştırıyor. Metro istasyonları ve vapur iskelelerine yerleştirdiği maskematiklerin ardından metronun olmadığı yerlerde seyyar maskematik dönemini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın ardından Çiğli ve Gaziemir'de de seyyar maskematik kurdu. Çiğli İZBAN istasyon girişine ve Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Parkı önüne yerleştirilen seyyar maskematikler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Dağıtılan maske sayısı 3 milyonu geçti

İzmir'in merkezinde yaşayan vatandaşlar, maskeye 17 metro istasyonundaki ve Karşıyaka, Bostanlı, Konak vapur iskelelerindeki maskematiklerden, Buca'da Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parka, Çiğli İZBAN istasyon girişine ve Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Parkı önüne yerleştirilen seyyar maskematiklerden erişebiliyor. İzmirliler, İzmirim kartını göstererek içerisinde beşer maske bulunan paketten alabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında maske üretimini de sürdürüyor. Vatandaşların maskeye erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen maskematikler ve merkez dışındaki ilçelerde yerel hizmetler birimleri aracılığıyla dağıtılan maske sayısı 3 milyonu geçti.