Çiğli yaz spor okulları açılıyor

İzmir'de, Çiğli Belediyesi tarafından yüzlerce çocuğun spor yapma imkanı bulduğu yaz spor okulları açılıyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü da, ilçedeki çocuk ve gençleri spor yapmaya çağırdı.

Çiğli Belediyesi tarafından okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli değerlendirmeleri amacıyla 6 branşta yaz spor okulları açılıyor. 2012 yılı öncesi doğumlu çocuk ve gençlerin kabul edildiği yaz spor okullarında, öğrencilerin sportif faaliyetlere yönelerek bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Çiğli Belediyesi spor okullarında; futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, satranç ve tenis branşlarında açılacak kursların kayıtları başladı. Futbol kurslarının, Çiğli Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda salı ve perşembe günleri ücretsiz olarak verileceği, voleybol, basketbol ve taekwondo kursları ise Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Satranç kursu ise eski belediye binasının 4. katında çarşamba günleri yapılırken, tenisseverler ise tenis kursları için Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda bulunan kortlarda eğitim alacaklar. Futbol, basketbol, voleybol ve taekwondo kurslarında eğitiminin geçtiğimiz hafta başladığı kaydedilirken, satranç ve tenis kurslarının ise 25 Haziran'da start alacağı bildirildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sporun Çiğlili gençler için vazgeçilmez bir faaliyet olup yaygınlaşması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Gümrükçü, Çiğli'yi spor kenti yapma konusunda iddialı olduklarını belirterek, bu kapsamda sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına da sporun çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuk ve gençlerimize bu yıl sportif faaliyetlerini gerçekleştirmek için güzel bir fırsat sunuyoruz. Sağlıklı bir nesil yetiştirilmesinde belediye olarak bizim de sorumluluklarımız var. Çocuklarımız faydalı bir alışkanlık edinirken bir taraftan da sosyalleşsinler istiyoruz. Bu amaçla 6 branşta kurs açıyoruz. İlk günden çok büyük ilgiyle karşılaştık. Gençlerimizi bekliyoruz.”