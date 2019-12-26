Çiğli Yeni Mahalle'de temizlik seferberliği

İzmir'in Çiğli ilçesinde, "Temiz Çevre, Temiz Kent, Temiz Toplum" ilkesiyle mahallelerde başlatılan temizlik çalışmaları Yenimahalle'ye taşıdı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gönüllülerle birlikte temizlik çalışmalarına katılarak mahalle sokaklarını tertemiz yaptı.

Günün erken saatlerinde Yenimahalle Mahallesi'nde başlayan temizlik çalışmasına Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, çeşitli dernekler ve mahalle sakinleri katılım gösterdi. Muhtarlık binası önünde başlayan temizlik harekatında; parklar, boş arsalar, kaldırım kenarları ve sokaklar titizlikle temizlendi. Çöpleri gönüllülerle birlikte toplayan ve kamyona yükleyen Başkan Utku Gümrükçü'ye mahalle sakinleri de destek vererek çalışmalara katıldı.

Yenimahalle'yi gönüllülerle birlikte pırıl pırıl yapan Başkan Utku Gümrükçü, "Mahallelerde başlattığımız temizlik çalışması büyük beğeni topladı ve halkımızın da katılımıyla gönüllü bir harekete dönüştü. Her hafta bir mahalleye gidiyoruz. Bütün çalışmalara bizzat katılmaya özen gösteriyorum. Halkımızla birlikte temizlik yapmak çok keyifli. Çevremize karşı duyarlı olma konusunda da bilinç oluşturuyoruz. Tertemiz bir Çiğli için hep birlikte mahallelerimizi temizliyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.