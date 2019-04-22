Çiğli'de 23 Nisan şenliği tiyatro ile devam etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Çiğli Çocuk Şenliğinin ikinci gününde çocuklar, tiyatro ve gösterileriyle eğlenceli bir gün geçirdi.

23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında sahnelenen, Çiğli Belediye Tiyatrosu oyuncularının oynadığı "Çevreci Afacanlar" isimli tiyatro oyunu ve Çiğli Belediyesi Harmandalı Okul Önce Bakım ve Eğitim Merkezi öğrencilerinin sunduğu gösteriler, çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı. Oyunu çocuklarla birlikte izleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "23 Nisan, Türkiye işgal atındayken Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ni açtığı ve sonrasında da sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür. Bizler de çocuklarımız için bu anlamlı günde beş gün süren şenlik düzenledik" dedi.

"Çevreci Afacanlar" oyunu ile hem çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilincini aşılamak hem de çocukların kendi bayramlarında eğlenceli bir gün yaşamalarını istediklerini belirten Başkan Gümrükçü, oyunun sonunda çocukları kutlayarak, teşekkür belgesi verdi. Başkan Gümrükçü, "Çocuklarımızın emeklerine sağlık, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çevre bilinci ve doğa sevgisi aşıladıkları ve daha güzel bir dünyada yaşama hakkımız olduğunu hatırlattıkları için ben tüm tiyatro yöneticilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliklerin ardından Harmandalı İlkokulu Okul Aile Birliği, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye Anıtkabir'in maket çalışmasını hediye etti. Başkan Gümrükçü, el emeği ile hazırlanan Anıtkabir maketi hediye ettikleri için okul aile birliğine teşekkür etti.