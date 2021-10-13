Çiğli'de atık pil toplama kampanyası başladı

Çiğli sınırları içerisinde bulunan anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselere yönelik atık pil toplama kampanyası başlatıldı. Kampanyayla, atık pilleri kaynağında ayrıştırarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, öğrencilere çevre bilincini aşılamak ve daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye sahip olunması amaçlanıyor.

Kampanya boyunca; 50 ile 249 kg atık pil toplayan okullara her 50 kg atık pil için içerisinde 1 adet futbol topu, 1 adet basketbol topu ve 1 adet voleybol topunun yer alacağı top seti hediye edilecek. 250 kg atık pil toplayan okullar ise 1 adet STEM Robotik Sistem Seti ile ödüllendirilecek. 30 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında toplanan piller, Çiğli Belediyesi tarafından TAP'a teslim edilecek. Ödül töreni 2022-2023 eğitim öğretim yılının başında gerçekleştirilecek.

Başkan Gümrükçü: "İnsani bir sorumluluk"

Gelecek nesillere yaşanabilir bir gelecek bırakmak için çevre ve doğa dostu uygulamalara önem verdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çevremizi ve doğamızı korumak yalnızca belediyeciliğin gereği değil insani bir sorumluluk. Bu doğrultuda, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi ile çok önemli bir kampanya başlattık. Kontrolsüz olarak çöpe atıldığında doğaya verdiği zarar bilimsel olarak kanıtlanmış olan atık pillerin toplanması konusunda çocuklarımızda farkındalık ve alışkanlık yaratmayı amaçlıyoruz. Kampanya sonunda okullarımıza güzel hediyelerimiz olacak. Okul yöneticilerinden ve ebeveynlerden çocuklarımızı kampanyaya katılma noktasında teşvik etmelerini rica ediyorum” dedi.