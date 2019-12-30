Çiğli'de ayda 300 hasta taşınıyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye ekipleri, hasta, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği hasta nakil hizmetine devam ederken, ayda 300 hastaya hizmet sağlanıyor.

Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, önce yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar için yapılan başvurular düzenli bir program halinde listeleniyor. Başvuru yapan vatandaşlar, sağlık durumlarına göre hasta nakil ambulansı, hasta nakil aracı veya engelli aracı ile evlerinden alınarak tedavi gördükleri sağlık kurumlarına program dahilinde götürülüyor. Tedavilerinin bitiminde vatandaşlar, görevli sağlık personeller eşliğinde hastalar tekrar evlerine bırakılıyor. İhtiyaç durumunda vatandaşlar, tam teşekküllü hasta nakil araçlarıyla tedavi görmeleri için şehir dışına da götürülüyor. Ayrıca bu vatandaşların farklı konulardaki sorun ve talepleri belediyenin ilgili birim ve müdürlüklerine bildirilip, çözümü takip ediliyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi olarak vatandaşların her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Özellikle tedavi gören ve sağlık kuruluşlarına gitmekte zorluk çeken hemşehrilerimizin bu sorununa çözüm üretmek için sağlık işleri müdürlüğümüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Tam teşekküllü nakil araçlarımız ve donanımlı personellerimiz eşliğinde, günde 10 vatandaşımız olmak üzere, ayda 300 hasta, yaşlı ve engelli bireyimize hasta nakil hizmeti sağlıyoruz. Bu hizmetimizin yanı sıra vatandaşlarımızın talepleri veya görevli personellerimizin tespitleri doğrultusunda sıcak yemek, ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri de sunuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi adına hizmetlerimizi aynı titizlikle sürdüreceğiz" dedi.