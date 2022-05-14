Çiğli'de Balkan rüzgarı esti

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde 13-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali son buldu. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ve beraberindeki heyetin de katıldığı festival renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşların da festivale ilgisi büyük oldu.

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivalinde coşku festivalin ikinci gününde de devam etti. Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali'ne katılmak için kente gelen Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrovo-Rostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski, Stumıca Belediye Başkanı Kostadın Kostadınov ile Kuzey Makedonyalı devlet yetkilileri ve iş insanlarından oluşan heyet, sabah saatlerinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Daha sonra da Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile beraber İzmir'de faaliyet gösteren Makedonya Dernek Başkanlarının ve temsilcilerinin katıldığı bir programda Makedonya'da değişen vatandaşlık hakları hakkındaki bilgilendirme toplantısında buluştu. Makedon sanatçılardan ve Makedon Halk ekibinden önce Engelliler Haftası nedeniyle Çiğli Kent Konseyi Engelli Meclisi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Ardından Makedon Köprülü Şarkı ekibi alanı dolduran yüzlerce Çiğliliyi coştururken, Makedon Halk Oyunları ekiplerinin sahne almasıyla beraber coşku daha da arttı.

“Yaşasın Makedonya yaşasın Türkiye”

Festivale katılan ve gerçekleştirilen gösterileri ilgi ile izleyen Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Makedonya ve Türkiye'nin kardeşliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:

"Çiğlili vatandaşlara bu gece burada bulundukları için çok teşekkür ederim. Bizim belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz de burada. Büyük bir heyet olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlere Makedonya'dan çok sıcak selamalar iletiyorum. Öte yandan bu festivalin düzenlenmesi için büyük bir çaba harcayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye ve Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski'ye çok teşekkür ederim. Özel bir teşekkürüm de burada bulunan Makedon göçmeni kardeşlerimize olacak. Sizler Makedon geleneğini buraya kadar getirdiniz ve burada yaşatmaya devam ediyorsunuz. Her iki ülkede yaşayan vatandaşlarımıza hem Makedon hem de Türk kültürünün geliştirilmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Yaşasın Makedonya Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

“Mutluluk duyuyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'yi burada ağırlamak bizim için çok önemli. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 31 yıl önce kuruldu ve ilk tanıyan devletlerden bir tanesi de Türkiye oldu. Makedonya ve Türkiye arasındaki kardeşlikten dolayı mutluluk duyuyoruz. Çiğli Belediyesi 12 Eylül'de kapatıldı ve 30 yıl önce tekrar açıldı. Bu 30. yıl anısına Nedim Atila'ya rica ettik ve o da Çiğli'nin kitabını yazdı. Bu kitabın ilk baskısı ve tek örneğini İçişleri Bakanımıza hediye etmek istiyoruz” dedi.

Başkan Gümrükçü'den anlamlı hediye

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'ye Nedim Atila tarafından yazılan ve Çiğli'nin tarihini anlatan ‘Tarihten Günümüze Çiğli' kitabının ilk baskısını hediye etti. Makedonya İçişleri Bakanı Spasoviski de başkan Gümrükçü'ye beraberinde getirmiş olduğu hediyeyi verdi.

Konuşmaların ardından festival kaldığı yerden devam etti. Makedon sanatçılar teker teker sahne alarak, Çiğlililere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrasında Başkan Utku Gümrükçü, Makedonya heyeti ve siyasi parti temsilcileri festivali gala yemeği ile noktaladılar.