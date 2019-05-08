Çiğli'de belediye şoförleri eğitim alacak

Çiğli Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan şoförlere, hizmetlerin çok daha nitelikli sunulabilmesi için güvenli sürüş ve ileri sürüş teknikleri eğitimi verilecek.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediye şantiye, idari bina ve Sasalı birimlerinde görev yapan şoförlerin mesleklerini daha nitelikli yapabilmeleri için ileri güvenli sürüş ve ileri sürüş teknikleri eğitimi alması için gerekli çalışmaların başladığını söyledi. Trafik Haftası nedeniyle Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Güvenli Sürüş Eğitim Pistinde, kaza önleme ve geçiş üstünlüğünde güvenli sürüş eğitimi etkinliğine katılan Başkan Gümrükçü, belediyede çalışan 174 şoförün de bu pistte eğitim alması için gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi.

Tüm şoförler eğitimden yararlanacak

Çiğli Belediyesi'nde görev yapan şoförlerin işlerini çok daha profesyonelce yapmasını ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçladıklarını belirten Başkan Gümrükçü, Çiğli Eğitim Pisti sorumlularıyla birlikte şoförlük eğitimlerinin verileceğini ifade etti. Başkan Gümrükçü, “Belediyemizin şantiye, idari bina ve Sasalı birimlerinde görev yapan 174 şoförümüz var. Şoförlerimizin mesleklerini çok daha nitelikli yapmalarını istiyoruz. Bu nedenle bütün şoförlerimize güvenli sürüş ve ileri sürüş teknikleri gibi hem belediyemizin hem halkımızın yararına olacak eğitimleri verdireceğiz. Çiğli'de trafiği rahatlatmak ve vatandaşın güvenliğini sağlamak istiyoruz. Bu nedenle de araçlarını iyi şekilde kullanan şoförler yetiştirmek lazım. Sağlanan eğitimlerle hem kamunun kaynaklarını hem de vatandaşın faydasını gözetmiş olacağız” dedi.