Çiğli'de "Benimle 5 dakika hayatı paylaşır mısın?" etkinliği

Engelliler Haftası nedeniyle Çiğli Belediyesi ve İzmir Rehabilitasyon Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle, "Benimle 5 dakika hayatı paylaşır mısın?" isimli bir etkinlik düzenlendi.

Çiğli ilçesinde, belediye ve İzmir Rehabilitasyon Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle "Benimle 5 dakika hayatı paylaşır mısın?" isimli bir etkinlik gerçekleştirildi. Çiğli Kasaplar Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan engelliler, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelli vatandaşlar, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin desteğiyle hazırladıkları ebru sergisini meydanda vatandaşların beğenisine sundu. Program kapsamında; keçe desenleme, müzik dinletisi ve satranç gibi etkinlikler de yapıldı. İzmir Rehabilitasyon Spor Kulübü Derneği Başkanı Ramazan Kaymaz, engellilerin toplum hayatına kazandırılması için verdiği destekten dolayı Baştan Utku Gümrükçü'ye teşekkür ederek plaket verdi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başta engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

Etkinlikte engellilere seslenen Başkan Gümrükçü, başta engelliler olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin yanında olacaklarının mesajını verdi. Başkan Gümrükçü şöyle konuştu:

"Engellilere destek veren sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çiğlimizde güzel işler yapacağız. Engellilerimiz bizim için önceliklidir. Toplumumuzun tüm kesimleriyle dayanışma ve kucaklaşma içinde olacağız."