Çiğli'de 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleşecek. Aliağa ilçesinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli programlar hazırlandı.

Çiğli Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü', 28 Ekim Pazartesi günü saat 19:23'de Akvaryum Kafe'nin önünden başlayacak. Yürüyüş, belirlenen güzergah üzerinde söylenen marşlarla sürecek. Bir dizi etkinliklerle devam edecek yürüyüş, Kasaplar Meydanı'nda sona erecek. Yürüyüşe; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gaziler, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katılacak.

Cumhuriyetin ülkemiz için elde edilmiş en önemli kazanımlardan biri olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Öncelikle bu uğurda verdikleri kahramanca mücadelelerinden dolayı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve özlemle anıyoruz. Eşit, adil, özgür ve insanca yaşama hakkını bizlere sağladıkları için hepsine minnettarız. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü 28 Ekim Cumartesi günü hep birlikte kutlayacağız. Şölen havasında bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Çiğlili hemşehrilerim başta olmak üzere Cumhuriyet sevdalısı tüm İzmirlileri yürüyüşümüzde bizlere omuz vermeye bekliyoruz" dedi.

Aliağa'da Cumhuriyet coşkusu

Öte yandan, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Aliağa İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan tören programı, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13.00'de çelenk kortejinin Cumhuriyet Meydanı'nda yerini alması ile başlayacak. Aliağa İlçe Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk anıtına konulmasının ardından kutlama programı; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam edecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programı takiben Aliağa Şehitliği ziyaret edilecek.

29 Ekim Salı günkü program ise saat 10.00'da Aliağa İlçe Kaymakamı Kazım Tekin'in makamında tebrikleri kabul etmesi ile başlayacak. Saat 10.30'da Aliağa İlçe Kaymakamı ile beraber garnizon komutanı ve belediye başkanı Cumhuriyet Meydanı'nda törene katılanların bayramını kutlayacak. Öğrenciler, Cumhuriyet konulu anı ve şiirlerini okuyacak. 29 Ekim resmi tören programı, Helvacı Ortaokulu Zeybek Ekibinin Halk Oyunları gösterisinin ardından gerçekleştirilecek olan tören geçişi ile sona erecek.

Öğrenci grupları ve Aliağa halkı Cumhuriyet kortejinde bir araya gelecek. Kortej 29 Ekim Salı günü saat 09.30'da Alp Oğuz Anadolu Lisesi önünden başlayacak. Kortej yürüyüşü İstiklal Caddesi ve Hükümet Caddesi güzargahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.