Çiğli'de büyük temizlik: 3 bin ton moloz ve 13 ton ambalaj atığı toplandı

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, 295 personel ve 66 hizmet aracıyla kent genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sonucunda, 3 bin 174 ton moloz ve 13 ton ambalaj atığı (kağıt, karton, metal, plastik) toplandı. Üç gün boyunca devam eden çalışmalarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet araçları 107, Çiğli Belediyesi hizmet araçları 85 sefer yaptı.

Başkan Gümrükçü: "Hep birlikte koruyacağız"

Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile 3 gün süren geniş kapsamlı bir temizlik çalışması yaptık. Sokakları, caddeleri, kaldırımları, parkları ve boş arazileri dip bucak temizledik. Tonlarca moloz ve ambalaj atığı topladık. Çevre hassasiyetiyle güzel İzmir'imizin geleceğini korumak adına gece gündüz çalışan Başkanımız Tunç Soyer'e ve emekçi arkadaşlarımıza çalışmalarımıza sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çiğli Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam alanları sunmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Çiğli bırakmak için çevre dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Yaşam alanlarımızın yanı sıra tehlike altındaki yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı, denizlerimizi, deltalarımızı ve diğer doğal kaynaklarımızı hep birlikte korumalıyız. Bu konuda, yerelde ve genelde her türlü iş birliğine hazırız” dedi.