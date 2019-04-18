Çiğli'de çocuk şenliği başlıyor

İzmir'de Çiğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 5 gün sürecek "23 Nisan Çiğli Çocuk Şenliği" düzenleniyor.

Çiğlili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 19-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan renkli ve eğlenceli etkinliklerle erkenden kutlamaya hazırlanıyor. Makedonya'dan gelen Çaşka Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun dans gösterisi, Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatro Ekibinin tiyatro gösterimi; yüz boyama, palyaço, maskotlar, müzikal eğlence, anlatı, sosis balon, Türk Bayraklı balon dağıtımı, pamuk helva ikramı, animasyon gibi etkinliklerle Çiğlili çocuklar eğlenceli dakikalar yaşayacak.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi'nin düzenleyeceği 23 Nisan özel programında, çocukları eğlendirmek için birbirinden renkli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Çiğli'de yaşayan çocukları ve aileleriyle birlikte etkinliklere davet eden Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğlili çocuklarımızın Ulu Önder Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlamalarını istiyoruz. Çocuklarımız gönüllerince eğlenmesi için birbirinden renkli aktiveteler düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklere katılmaya davet ediyorum" dedi.