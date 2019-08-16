Çiğli'de çocuklara tiyatro

Çiğli Belediyesi Konferans Salonu'nda Savaş Tercan'ın yazıp yönettiği “Kar Faresi Tix” isimli çocuk oyunu sahnelendi. Aytaç Özgür, Çağrı Cansız, Emre Behiç, Sevda Kavas ve Savaş Tercan'ın rol aldığı çocuk oyunu, salonu dolduran çocuklar tarafından ilgiyle ve beğeniyle izlendi. Kar faresi Tix ve Tilki Cino'nun macerasının anlatıldığı oyun, izleyici miniklerden büyük alkış aldı.

Eğlenceli yaz tatili

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, göreve geldikleri süreç içerisinde düzenledikleri yaz konserleri, yaz sinemaları ve tiyatro oyunlarıyla kültürel anlamda birçok aktiviteyi Çiğlililerle buluşturduklarını söyledi. Başkan Utku Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle yarınlarımızın mimarı olan çocuklarımıza hitap eden kültürel etkinliklerimize devam edeceğiz. Onlar için deniz gezileri düzenledik. Çocuklarımızı daha önce Doğal Yaşam Parkı'na götürmüştük. Şimdi de eğlenceli çocuk oyununu çocuklarımız için belediyemiz konferans salonunda sahneledik. Çocuklarımızın eğlenceli bir yaz tatili geçirmelerini istiyoruz” dedi.