Çiğli'de depremzedeler için ‘kriz masası' kuruldu

Çiğli Belediyesi, 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından ‘kriz masası' kurdu.

Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün öncülüğünde başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla toplanan kriz masası, ilk olarak İzmir Valiliği İl AFAD Acil Durum Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ni (ÇAK) arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Osmaniye'ye sevk etti. Deprem bölgesinden elde edilen bilgiler dahilinde depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da kampanya başlatıldı. Çiğli Belediyesi'nin dayanışma çağrısı üzerine binlerce vatandaş, yardım toplama merkezlerine akın etti. Belediye personeli ve gönüllü vatandaşların paketleme çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürdüğü toplama alanlarından ilk tırlar deprem bölgesine hareket etti.

Çiğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, dayanışma kampanyasının devam ettiği, bağış yapmak ve paketleme çalışmalarına destek olmak isteyen vatandaşların yardım toplama merkezlerine gelebilecekleri ifade edildi.

Başkan Gümrükçü kent paydaşlarıyla görüştü

Başkan Utku Gümrükçü belediye üst yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen ilk kriz toplantısının ardından Çiğli Kent Konseyi, meclis üyeleri, muhtarlar, iş adamları, meslek odaları, hastane yöneticileri, esnaflar, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantılarda Çiğli Belediyesinin dayanışma kampanyası ve ilerleyen süreçte hayata geçirilecek çalışmalarla ilgili bilgilendirme ve fikir alışverişi yapıldı. Deprem bölgesinde oluşacak acil ihtiyaçlara hızlı çözüm üretmek adına atılacak adımlar kararlaştırıldı.

Afetle mücadele sürecini kent paydaşlarıyla istişare ve iş birliği içerisinde sürdüren Başkan Gümrükçü, Çiğli'de ilçe başkanlığı bulunan tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla da düzenlenen toplantıda bir araya gelecek. Destek çalışmaları ve bundan sonraki yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.

“Gelişmeleri anbean takip ediyoruz”

Deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip etmek ve ihtiyaçlara çözüm üretmek amacıyla kriz masası kurduklarını belirten Başkan Gümrükçü, “Depremin üzüntüsünü ve acısını milletçe en derinden hissediyoruz. Çiğli Belediyesi olarak bu acının daha da büyümesini önlemek adına kriz masası kurduk. Depremzedelere yönelik ilk etapta hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile kısa ve uzun vadede atacağımız adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. 10 şehrimizdeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bölgeyle kurduğumuz iletişim sonucunda meydana gelebilecek ihtiyaçlara katkı sunmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çiğlili hemşerilerimizi ve kent paydaşlarımızı dayanışmamıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Tüm siyasi parti ilçe başkanlarıyla da görüşeceğiz. Birlikte hareket ederek yaralarımızı daha çabuk saracağız” ifadelerini kullandı.