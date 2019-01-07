Çiğli'de Deve Güreşleri Festivali'ne yoğun ilgi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Deve Güreşleri Festivali'nin 9.'su, Harmandalı'da yapıldı. Festivale Ege ve Akdeniz'in dört bir yanından develer katılırken, vatandaşın güreşlere ilgisi yoğun oldu.

Çiğli Belediyesi ve Harmandalı Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 9. Geleneksel Harmandalı Deve Güreşleri Festivali bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Ege ve Akdeniz'in çeşitli illerinden gelen 140 devenin yarıştığı şenlikler Harmandalı'da yapıldı. Festivale; Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Aydın, Denizli, Antalya ve İzmir'in ilçelerinden develer katıldı. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, belediye başkanlığı adına yarışan develerin sahiplerine birer kupa verdi.

Gün boyu süren festivalde vatandaşlarla bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, deve güreşleri festivalinin, geleneklerin sürdürülmesi adına birçok vatandaşı memnun ettiğini söyledi. Başkan Hasan Arslan, "Harmandalı bölgemiz deve güreşlerine geçmişte de defalarca ev sahipliği yaptı. Özellikle deve güreşleri gibi gelenekselleşmiş festivaller Çiğli'de yaşatılması gereken önemli organizasyonlardır. Her hizmet ve projemizde vatandaşımızın memnuniyetini düşünerek iş yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivale yoğun ilgi yaşandı" dedi.