Çiğli'de e-ruhsat dönemi başladı

Vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilir olmasını sağlamak amacıyla daha önce e-randevu sisteminin hayata geçirildiği Çiğli Belediyesinde, ruhsat ve yapı kullanım izni hizmetleri de dijital mecraya taşındı. Bu uygulama ile mal sahibi vatandaşlar veya kanuni vekilleri ruhsat veya yapı kullanım izni başvuruları ve süreç takibi işlemlerini belediyeye gitmeden online olarak yapabilecekler. Hizmete giren bu uygulama ile başvuruların daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve kağıt tüketiminden tasarruf edilerek yeşil alan kapasitesinin korunması hedefleniyor.

Başkan Gümrükçü: “Dijital dönüşüm sürecek”

Kurumsal dijital dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurarak hizmet üretmeye çalışıyoruz. İnternetin günlük yaşantımıza sağladığı kolaylıkları vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde kullanmaya başladık. E-Randevu uygulamamızdan sonra e-Ruhsat projemizi de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu uygulama ile vatandaşlarımız ruhsat ve yapı kullanım izni ile ilgili işlemlerini Belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden çok daha pratik bir şekilde halledebilecek. Vatandaşlarımıza sağlayacağımız kolaylıkların yanı sıra kağıt israfını engelleyerek ülkemizin yeşil alan kapasitesinin korunmasına yerel anlamda katkı sağlayacağız. Çiğlimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.