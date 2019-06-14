Çiğli'de eğitim zirvesi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'yi marka kent yapmak hedefiyle ilçede faaliyet gösteren ilk ve orta dereceli özel okullar ile okul öncesi özel eğitim kurumlarının kurucuları ve müdürleriyle bir araya geldi.

Eğitim kurumlarıyla birlikte Çiğli için örnek projeler hazırlamak üzere, ilçede faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu amaç doğrultusunda önce ilk ve orta dereceli 17 özel okulun kurucu ve müdürleri ile toplantı yaptı. Başkan Gümrükçü, daha sonra ilçedeki 25 okul öncesi özel eğitim kurumlarının kurucu ve müdürleriyle bir araya geldi.

Çiğli'yi her alanda markalaştırma hedefinde olduklarını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Biz gençlerimizi ve çocuklarımızı önemsiyoruz. Eğitim alanında, eğitimcilerimizle birlikte ortak projeler geliştirebiliriz. Eğitimcilerimizin fikirleri ve yaklaşımları bizim için çok değerli. Eğitim şenliği ve ağaç dikim gibi kampanyalar düzenleyerek birçok konuda farkındalık oluşturabiliriz. Çiğli'de kültür merkezimiz yok ve biz ilçemize bunu kazandırmak istiyoruz. Kültür merkezinde kütüphane, konferans ve sinema salonları gibi mekanlar oluşturmalıyız. Çiğli'yi ancak bu gibi projelerle marka kent yapabiliriz” diye konuştu.