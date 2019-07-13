Çiğli'de el sanatları kurslarına büyük ilgi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, belediye tarafından açılan yaz dönemi el sanatları kurslarına büyük ilgi yaşanıyor

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen el sanatları kursları bu yıl da yoğun katılımla açıldı. İğne oyası, panç ve bargello nakışları ile kanaviçe branşlarında açılan kurslara kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kursiyerler, her gün 11.00-16.00 saatleri arasında nakış eğitmeni Serpil Ün tarafından eğitim alıyor. Kursiyerleri ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, el emeği ürünlerin çok değerli olduğunu söyledi.

Kadınların yaptıkları el işlerini inceleyen Başkan Gümrükçü, "Kadınlarımız çok güzel işler çıkarıyorlar. Ürettiklerinin değerlendirilmesini önemsiyoruz. Daha fazla insana ulaşmayı ve kadınlarımızı üretim süreçlerine katmayı hedefliyoruz. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.