Çiğli'de el sanatları sergisine yoğun ilgi

İzmir'de, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen "El'in İşlediği Hikayeler El Sanatları" adlı sergi, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve kursiyerlerin katılımıyla açıldı.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen el sanatları kursuna devam eden kursiyerlerin el emeği ürünlerinin sergilendiği "El'in İşlediği Hikayeler El Sanatları"sergisi, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıdaki kursiyerin katılımıyla vatandaşların beğenisine sunuldu. El sanatları kursları kapsamında verilen iğne oyası kursuna 52, el nakışları kursuna 35, mefruşat kursuna 51 kursiyer katılarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen 2018-2019 dönem sonu el sanatları sergisinde; iğne oyası, pike takımı, mutfak takımı, perde takımı, salon takımı, yatak takımı dikimi ve Brezilya nakışı, kurdele nakışı, sepet örme gibi birçok branşta kurslara katılan kursiyerler, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün elinden katılım belgelerini aldı. El Sanatları Kursları Eğitmeni Serpil Ün, kursiyerlerin Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını işledikleri tabloyu Başkan Utku Gümrükçü'ye hediye etti.

Kursiyerlere katılım belgelerini veren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, el emeği ürünlerin çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Böyle güzel ürünleri üreten elleriniz dert görmesin. Belediye olarak çeşitli branşlarda yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Daha fazla insana ulaşmalı ve üretim süreçlerine katmalıyız. Emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum, el sanatları kursumuzun sergisi hayırlı olsun" dedi.

Çiğli Belediyesi'ndeki fuaye alanında açılan ve birbirinden güzel eserlerin sergilendiği el sanatları sergisi, 27 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.