Çiğli'de 'Engelsiz Yaşam' için protokol imzalandı

Çiğli Belediyesi ile İzmir Direnen Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İZDESK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İZDESK'e ait olan asansörlü engelli aracı Çiğli Belediyesi'ne tahsis edildi.

Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde engelli vatandaşların sosyal, kültürel, sportif ve istihdam alanlarında yer alması adına birçok önemli hizmet ve projenin hayata geçirildiği Çiğli'de, engelli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonuna katkı sağlayacak iş birliği protokolüne imza atıldı. İZDESK Başkanı Funda Doğan Kapukıran ve İZDESK Başkan Yardımcısı Nuray Savaşan'ın katılımıyla imzalanan protokol doğrultusunda, derneğe ait olan asansörlü engelli aracı engelli hizmetlerinde kullanılması için Çiğli Belediyesi'ne tahsis edildi. Refakatçiler ile aynı anda 4 farklı tekerlekli sandalyeli engelliyi taşıma kapasitesine sahip olan araç, bundan sonraki süreçte Çiğli sınırları içerisinde ikamet eden engelli vatandaşların hizmetinde kullanılacak.

Başkan Gümrükçü: “Hizmetlerimiz artarak devam edecek”

Engelsiz bir Çiğli oluşturmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “İZDESK ile çok önemli bir protokol imzaladık. Protokol doğrultusunda Belediyemize engelli aracı tahsisinde bulundular. Bu araç sayesinde engelli hizmetlerine yönelik çalışma kapasitemizi iki katına çıkararak, çok daha fazla sayıda engelli vatandaşımıza etkin hizmet götürebileceğiz. Sivil Toplum ve kamu arasında bu tür işbirliklerinin artması bizi çok sevindiriyor. Uzun yıllardır takip ettiğim İZDESK Ailesi ile birlikte ortak çalışmalar yapmak bizi ayrıca mutlu etti. İZDESK ailesine, destekleri ve hassasiyetleri için şahsım ve ilçemizde ikamet eden engelli hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bu alandaki işbirliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Funda Doğan Kapukıran: “Çalışmalarını takdir ediyoruz”

Protokol töreninde konuşan İZDESK Başkanı Funda Doğan Kapukıran, “Uzun yıllardır İzmir'de engelli vatandaşlarımızın toplum hayatında daha aktif olmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Engellilerin sporda ve sanatta daha etkin olmaları için mücadele ediyoruz. Engelsiz bir dünya oluşturulması için mücadele veriyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü'yü uzun yıllardır tanıyoruz. Başkanlığı öncesinde de kendisi sivil toplumda engelli çalışmalarına destek veren bir dostumuzdu. Belediye Başkanlığı ile birlikte engelli çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu çalışmaları gönülden yürüttüğünün farkındayız. Kendisini ve ekibini gerçekten kutluyorum. İZDESK olarak biz Başkanımızın bu güzel çalışmalarına destek vermek için derneğimize ait olan engelli aracının Çiğli Belediyesi tarafından daha aktif kullanılarak daha fazla engelliye ulaşılabileceğini düşündük. Karşılıklı imzalarla bu tahsisi gerçekleştirdik. Engelli bireylerimiz adına çok mutluyuz. Bu alandaki her türlü çalışmasında Çiğli Belediyesi'nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.