Çiğli'de esnaf zirvesi

Çiğli Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İlçe Başkanı Mert Özcan, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatif Başkanı Taner Cömert, Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Bayram ve Ata Sanayi Dernek Başkanı Nejat Öztürk'ün yanı sıra ilçe esnafı da yoğun ilgi gösterdi. Başkan Utku Gümrükçü'nün, esnaflara yönelik hayata geçirilen hizmet, proje ve kampanyalarla ilgili bilgilendirme sunumu yaptığı toplantıda esnafların sorunları tek tek dinlendi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Altıkulaç, sağladığı desteklerden ötürü Başkan Gümrükçü'ye Teşekkür Belgesi verdi.

İl Başkanı Yücel: “Yaralarımızı birlikte saracağız”

Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Yücel, “Alışkanlıklarımızı ve yaşantımızı değiştiren bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu zorlu süreçte sıkıntılarımızı birlikte göğüslemek ve yaralarımızı birlikte sarmak için halkımızın ve esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Utku Başkanımız, Çiğli'de esnaflara destek verecek çok önemli işlere imza attı. Partimizin yönetiminde olan tüm il ve ilçe belediyelerinde yasaların el verdiği ölçüde esnaflarımızın ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gümrükçü: “Dayanışmamız sürecek”

Zorlu pandemi sürecinin topyekün bir mücadele ve dayanışma ile atlatılabileceğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “CHP İl Başkanı Sayın Deniz Yücel'in katılımıyla esnaflarımızla bir araya geldik. Çiğli Belediyesi olarak, bu zamana kadar sağladığımız hizmetleri, projeleri ve düzenlediğimiz kampanyaları esnaflarımıza tek tek anlattık. Esnaflarımızın mevcut sorunlarını ve taleplerini bizzat kendilerinden dinledik. Mahalle esnaflarımızla kahvaltıda buluşma projemiz kapsamında ilkini salgın sürecinden önce yaptığımız toplantılara pandemi biter bitmez devam edeceğiz. Bu uygulamamızın yanı sıra en geç 1 Mart tarihinde esnaflarımızın işlemlerinin ve sorunlarının daha çabuk çözüme kavuşturulması adına Belediyemiz bünyesinde Esnaf Sorumlusu görevlendireceğiz. Çiğlimizin tüm paydaşlarıyla el ele vererek bu sıkıntılı süreci alnımızın akıyla atlatacağız” dedi.

Altıkulaç: “Her zaman yanımızda oldu”

Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası adına hazırlattıkları Teşekkür Belgesi'ni Başkan Gümrükçü'yetakdim eden Altıkulaç “Esnaflarımızın mevcut sorunlarını değerlendirmek için bir araya geldik. Sıkıntılı günler yaşayan esnaflarımız için neler yapabileceğimizi masaya yatırdık.Pandemi sürecininbaşından itibaren gösterdiği dayanışmadan ötürü Utku Başkanıma şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.