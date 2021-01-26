Çiğli'de esnaflar için dayanışma zirvesi

Covid-19 salgınının toplum üzerindeki sağlık, ekonomik ve sosyal etkileriyle ilk günden itibaren kararlılıkla mücadele edilen Çiğli'de, merkezi yönetimin salgına karşı aldığı tedbirler dolayısıyla işleri durma noktasına gelen esnaflara yönelik dayanışma adımları atılmaya devam ediliyor. Sürecin başından itibaren oda temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare içerisinde olan Başkan Utku Gümrükçü, aşılamanın başladığı bugünlerde esnafların talep ve ihtiyaçlarını değerlendirmek adına yeni bir görüşme trafiğine başladı.

Başkan Gümrükçü: “Esnafımızı kaderine terk etmeyeceğiz”

Kentlerin gelişimi için esnaflarının güçlü olması gerektiğinin altını çizen Başkan Gümrükçü, “Hedeflediğimiz kalkınma hareketinde esnaflarımızın da büyük rolü olacak. Pandemi süreci ülke genelinde olduğu gibi Çiğlimizde de birçok esnafımızı olumsuz etkiledi. Tüm esnaf odalarıyla istişare içerisindeyiz. Neler yapılabileceğini düzenli olarak masaya yatırıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz aracılığıyla daha önce kantin ve servis şoförü esnafımıza gıda kolisi desteğinde bulunduk. Son olarak tekrar bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Esnaflarımıza sahip çıkarak bu süreci kenetlenmiş bir şekilde geride bırakacağız” dedi.

“Haydi Çiğli esnafına sahip çık”

“Çiğli Belediyesi olarak, pandemi sürecinin başından itibaren esnaflarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Salgından korunmaları amacıyla hijyen paketi dağıttık. Kantin ve okul servis şoförü çalışanlarına gıda kolisi desteğinde bulunduk. Son olarak da zor durumda olan kahvehane esnafımıza 1000 TL nakdi destekte bulunacağız. Bu noktada Çiğlili vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Yıllardır acı ve tatlı her türlü duyguyu beraber yaşadıkları esnaf komşularına destek olsunlar. Alışverişlerini süpermarketler yerine mahalle esnaflarından yapsınlar. Kriz dönemlerinde gösterdikleri dayanışma ile gurur duyduğum Çiğlili hemşehrilerimi bu zorlu süreçte de sorumluluk almaya bekliyorum” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Altıkulaç: “Bin TL destek sağlanacak”

Çiğli Belediyesinin salgın sürecinin başından itibaren kendileriyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, “Esnaflarımızın mevcut sorunlarını değerlendirmek için Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü ile bir araya geldik. Mağduriyet yaşayan esnaflarımız için neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Çiğli Belediyesi tarafından, uzun süredir kapalı olan kahvehane, kıraathane, internet kafe ve Play Station salonu işleten esnaflarımıza 1000'er TL nakdi destekte bulunulacak. Utku Başkanıma gösterdiği dayanışmadan ötürü şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

İsmail Hakkı Kırdı: “Esnafımıza nefes aldıracak”

“Pandemi şartlarından en çok etkilenen esnafların başında kahvehane, çay ocakları, internet ve oyun salonları geliyor. Kahvehaneciler Esnaf Odası olarak, taleplerimizi Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü'ye ilettik. Sağ olsun Başkanımız da bütçelerinin elverdiği doğrultuda maddi destek sağlayacaklarını belirtti. Utku Başkanımıza, zor zamanlar geçiren esnaflarımıza sağladığı tüm desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.