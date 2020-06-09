Çiğli'de evde bakım hizmeti devam ediyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, genelge ile Covid-19 risk grubunda olduğu açıklanan kronik hastalara da hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Çiğli Belediyesi kişisel bakım ekibi, salgın nedeniyle ara verdikleri evde bakım hizmetlerine yeniden başladı. Elazığ'da deprem bölgesinde başta çocuklar olmak üzere yüzlerce kişiye banyo yaptırıp depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayan, pandemi döneminde de evlerinde banyo hizmeti veremedikleri vatandaşların evlerine giderek medikal yıkama setleri dağıtan ekip, görevlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Ekipler hijyen kurallarına uyuyor

Covid-19 tespitini sağlayan PCR testinin rutin olarak uygulandığı kişisel bakım ekibi, hizmetleri yerine getirirken hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyuyor. Tulumlarını giyip sterilizasyon işleminden geçtikten sonra evlere giden ekip, maske ve eldiven gibi temel kurallara da dikkat ederek banyo ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşların evlerinde banyo, el ayak bakımı, saç boyama ve kesimi gibi hizmetler yerine getiriliyor. Randevu sistemi ile evde kişisel bakım hizmeti verilenler arasında yatağa bağımlı hastalar, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile engellilerin yanı sıra son açıklanan genelgeyle Covid-19 açısından riskli grupta kaldığı açıklanan kronik hastalar da yer alıyor. Kişisel bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin hizmet için belirlemiş olduğu telefon numarasını arayarak randevu alıyor.

“Kronik hastalara da hizmet veriyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kişisel bakım hizmetleri ekibinin yeniden görevinin başında olduğunu ve artık çok daha fazla sayıda vatandaşa ulaşarak hizmet verdiklerini söyledi. Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: “Çiğli'mizde yaşayan ancak bazı kişisel bakım ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ancak korona virüs nedeniyle risk grubunda yer alan ileri yaştaki vatandaşlarımız, engellilerimiz ile yatağa bağımlı hastalarımızın banyolarını yaptırmaya ara vermiştik. Ayrıca kuaför hizmetlerimizi de durdurmuştuk. Ekiplerimiz tekrar görevlerinin başına geçti. Bu kez açıklanan genelgeyle korona virüs salgınında risk grubunda kalan kronik hastalarımızı da sisteme dahil ettik. Çok daha fazla yurttaşımıza ulaşarak hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu zor günlerde ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Hep birlikte başaracağız.”