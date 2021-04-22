Çiğli'de fırınlara Ramazan denetimi

İzmir'de Çiğli Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe sınırları içerisindeki fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik sürdürdüğü hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında pide, ekmek ve unlu mamul tüketiminin artmasıyla birlikte ilçe genelinde hizmet veren 18 fırın ve imalathaneye hijyen denetimi yaptı. Denetimler sırasında işletmelerin genel hijyen durumları, fiyat ve gramaj kontrolü, çalışanların maske ve eldiven kullanımı ile hijyen belgesi ve ruhsat incelemesinde bulunuldu. Uygun şartlarda hizmet vermeyen 1 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Başkan Gümrükçü: "Önce hijyen sonra hizmet"

Halk sağlığını tehdit eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bir yılı aşkın bir süredir içerisinde bulunduğumuz pandemi şartları hijyenin ne kadar önemli olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı. Bu şartlar altında girdiğimiz Ramazan ayında vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Bu doğrultuda ilçemizdeki fırın ve imalathanelere yönelik denetimlerimizi artırdık. Gerekli kontrolleri ve uyarıları yapıyoruz. Alınan tedbirlere hep birlikte uyarsak Ramazan Ayını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geride bırakabiliriz" dedi.