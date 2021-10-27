Çiğli'de Göçebe Tuvaller Sergisi ve Kuş Cenneti Çalıştayı

Çiğli Belediyesi ve Bağımsız Sanatçılar Topluluğunca düzenlenen Göçebe Tuvaller Sergisi ve Kuş Cenneti Çalıştayı, 30 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek. Program kapsamında, Çiğli'ye gelen uluslararası sanatçıların çizdiği Kuş Cenneti resimleri, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Fuaye Salonu'nda sergilenmeye başladı. Sanat danışmanlığını Muhip Süeltürk, sanat koordinatörlüğünü Nergis Orhon Soydaner'in yaptığı sergi, ilk iki günde Çiğlili sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Başkan Gümrükçü: “Sanatı doğayla buluşturduk”

Toplumun doğa ile ilişkisini güçlendirmek adına farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğlimizin doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla özveriyle çalışıyoruz. Son olarak, sanatçılarımızın da desteğiyle beş gün sürecek güzel bir etkinliğin startını verdik. Bu tarz etkinliklerle hem toplumumuzun doğal güzelliklerimize sahip çıkmasını hem de bu değerlerimizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı, uluslararası mecrada birbirinden değerli sanatçıların eserlerinin yer alacağı sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.