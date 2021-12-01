Çiğli'de Güzeltepe kentsel dönüşüm görüşmeleri sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Güzeltepe Mahallesi'ne yönelik sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarının masaya yatırıldığı durum değerlendirme toplantısı, Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm çalışmalarının masaya yatırıldığı durum değerlendirme toplantısı yapıldı. Başkan Utku Gümrükçü'nün açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, mülk sahiplerinin merak ettiği konulara soru cevap şeklinde tek tek açıklık getirdi.

Başkan Gümrükçü: “Uzlaşı ile çözeceğiz”

Yıllardır çözüm bekleyen Güzeltepe kentsel dönüşüm sıkıntısını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Güzeltepe'de ikamet eden hemşehrilerimiz yıllardır bu sorunun çözülmesini bekliyor. Bu proje sonuçlanırsa; Yakakent, Güzeltepe, Köyiçi ve Şirintepe mahallelerimizin; pazar yeri, düğün salonu ve kreş sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Çiğli Belediyesi olarak, sürecin paydaşları olan İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve vatandaşlarımızla görüşmelerimiz sürüyor. Çalışmaların son halini konuşmak ve vatandaşlarımızın merak ettiği konuları cevaplamak için bir araya geldik. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve biz vatandaşlarımızı müteahhitlerin insafına bırakmadan bu süreci noktalamak istiyoruz. Teknik detaylar üzerindeki çalışmalar sürüyor. Umarım süreç en kısa sürede ve taraftarların memnuniyetiyle çözüme kavuşur” dedi.

Suphi Şahin: “Mülk sahiplerini dinledik”

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, “Güzeltepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte mülk sahiplerinin aklına takılan noktaları cevaplamak için bir araya geldik. Merak edilen konuları dilimiz döndüğünce açıkladık. Bundan sonra da görüşmelerimiz olacak. Süreci ortak akılla çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum” dedi.

Çiğli Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi yetkilileri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Güzeltepe Mahalle Muhtarı Erkan Yılmaz, Güzeltepe Mahalle Komitesi üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.