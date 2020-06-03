Çiğli'de hastane yöneticileri ile 'normalleşme' toplantısı

Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle yürürlüğe konan kısıtlamaların önemli bölümünün 1 Haziran tarihi itibariyle kaldırılıp normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, Çiğli Belediyesi de salgınla mücadelede gelinen noktayı ve normalleşme sürecinde alınacak tedbirleri masaya yatırmak üzere toplantı düzenledi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart tarihinde açıklanın ardından korona virüs salgını tedbirleri ile ilgili ortak kararlar almak üzere, ilçede faaliyet gösteren özel ve kamu hastanelerinin yetkilileri ile bir araya gelmişti. Toplantı sonrası kurulan 'Sağlık Kurulu', Başkan Gümrükçü'nün çağrısı üzerine dün yeniden toplanarak salgında gelinen noktayı ve normalleşme sürecinde birlikte alınacak tedbirleri masaya yatırdı.

Hastane yöneticilerinden belediyeye tam not

Çiğli sınırları içerisinde hizmet veren tüm özel ve kamu hastane yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve belediye çalışanlarına korona virüs ile mücadele sürecindeki başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi. Çiğli Belediyesinin korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde yürüttüğü özverili çalışmalar nedeniyle sürecin çok iyi yönetildiğini ifade eden hastane yöneticileri, belediyenin ayrıca sağlık emekçilerine verdiği destek sayesinde kendilerini daha güçlü hissettiklerini belirtti. Özellikle siperlik, maske ve entübe kutusu konusunda Çiğli Belediyesinin sağladığı katkının önemli olduğu ifade eden hastane yöneticileri, normalleşme sürecinde de birlikte hareket etmekten mutlu olacaklarını ifade etti. Normalleşme sürecinin özellikle maske ve fiziksel mesafe kural ihlallerini beraberinde getirebileceğine vurgu yapılan toplantıda, son dönemde artan bir sosyalleşme ve kural ihlalleri nedeniyle şu ana kadar iyi giden durumun tersine dönerek ikinci dalgaya neden olabileceğine dikkat çekildi.

Başkan Gümrükçü'den sağlık emekçilerine teşekkür

Hastane yöneticilerinden son gelişmeler ve normalleşme süreci ile ilgili bilgiler alan Başkan Gümrükçü, kurum olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmasına hastane yöneticilerine toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ederek başlayan Gümrükçü, "Ben de sizler aracılığıyla hastanelerinizde görev yapan sağlık emekçilerine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Onların mücadelesi sayesinde ilçemizde sorun yaşamadık. Sizlerle ilk vaka açıklandıktan sonra yaptığımız toplantıda belirlediğimiz yol haritasıyla çalışmalarımızı yürüttük. Çiğli ilçesinde çalışmalarımızı başta Çiğli Kaymakamlığı olmak üzere bütün kurumlarla birlikte yürüttük. Bundan sonraki süreçte de birlikte hareket edeceğiz" dedi.

"Tedbirleri elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Normalleşme sürecinde de tedbirleri en üst seviyeye çıkaracaklarını belirten Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok yoğun geçen sürecin ardından yepyeni bir dönem başlıyor. Normalleşme dönemine geçiş sürecinde de Çiğli Belediyesi olarak ilk günkü tedbirleri elden bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Başta ülkemiz olmak üzere bütün ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Halkımızın yararına ve bu döneme en uygun hizmetlere öncelik vermeye devam edeceğiz.”