Çiğli'de hızlandırılmış "ruhsat alma" dönemi: "3 ayda çözemeyen bana gelsin"

Başkan Gümrükçü, "Toplantıya katılan paydaşlarımıza 3 ay sözü verdim. 3 ayda çözülemeyen dosyalarla bizzat ben ilgileneceğim ve en kısa sürede çözüme kavuşturacağım" dedi.

Çiğli Belediyesinin çağrısıyla gerçekleştirilen toplantılar üç aşama şeklinde Akvaryum Kafe Restoran'da düzenlendi. Toplantıların ilkine; yapı denetim kuruluşları, ikincisine; meslek odaları, ticaret odası ve serbest çalışan mimar ile mühendisler, üçüncüsüne ise Çiğli ve Karşıyaka müteahhit ve iş adamları dernekleri katılım gösterdi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, toplantılarda; süreci tek bir merkezden yürütme, personel sayısını artırma, dosya incelemelerini hızlandırma ve sektörün paydaşlarıyla yapılan yüz yüze görüşme yenilikleri hakkında detaylı sunum yaptı. Başkan Gümrükçü, bilgilendirme sonrasında sektör temsilcilerinin önerileriyle ilgili sık sık notlar aldı.

Toplantılarda söz alan katılımcılar, Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantıların kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve sürecin işlevsel kılınması noktasında sektörde memnuniyet oluşturduğunu ifade ederek, böyle bir uygulamaya öncülük ettiği için Başkan Gümrükçü'ye teşekkürlerini iletti.

Başkan Gümrükçü: “3 ayda çözemeyen bana gelsin”

Toplantılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Çiğli, İzmir'in en hızlı kentleşen ilçelerinin başında geliyor. Bu durum İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz üzerindeki iş yükünü hayli artırmış durumda. Sektörün içinden gelen bir belediye başkanı olarak ruhsat süreçlerini hızlandırmak adına üç yıldır kurum içerisinde değişim ve gelişim süreci başlattık. İnternet teknolojisinden yararlanarak hizmete geçirdiğimiz e-imar, e-ruhsat ve dijital arşiv uygulamalarımız başta olmak üzere bu yenilikleri sektörün paydaşlarıyla paylaştık. Onların önerilerini dinledik. Artık çok daha pratik işleyen bir sistemle hareket edeceğiz. Toplantıya katılan paydaşlarımıza 3 ay sözü verdim. 3 ayda çözülemeyen dosyalarla bizzat ben ilgileneceğim ve en kısa sürede çözüme kavuşturacağım. Bu toplantı Çiğli'de bir ilk oldu ama son olmayacak. İlgili kamu kurumları, meslek odaları ve iş insanlarıyla iletişimimizi sağlıklı sürdürmek için bundan sonraki süreçte de periyodik olarak toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.